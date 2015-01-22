Пострадавших доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

На Кубани в ДТП с микроавтобусами пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на трассе М4 "Дон" по направлению в сторону Краснодара. По данным ведомства, водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Iveco и допустил столкновение. Пятеро пострадавших в результате ДТП доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства аварии.