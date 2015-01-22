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На Кубани в ДТП с микроавтобусами пострадали пять человек

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Пострадавших доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

На Кубани в ДТП с микроавтобусами пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на трассе М4 "Дон" по направлению в сторону Краснодара. По данным ведомства, водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Iveco и допустил столкновение. Пятеро пострадавших в результате ДТП доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги. Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Теги: дтп, кубань, микроавтобусы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, ДТП,

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