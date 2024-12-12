Водителя доставили в больницу.

В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 11 декабря на федеральной автодороге А-123. Водитель автомобиля Mercedes-Benz с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате транспортное средство опрокинулось. Также из прицепа выпали рулоны бумаги. Водителя доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области в ДТП погибли четыре человека.

Видео: УМВД России по Вологодской области