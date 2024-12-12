Идет выяснение обстоятельств аварии.

В Курганской области в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря на федеральной трассе "Иртыш". Водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки скончались от полученных травм. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Идет выяснение обстоятельств аварии.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде микроавтобус после ДТП врезался в остановку.

Видео: Госавтоинспекция Курганской области