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В Курганской области в ДТП погибли четыре человека

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Идет выяснение обстоятельств аварии.

В Курганской области в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря на федеральной трассе "Иртыш". Водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки скончались от полученных травм. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Идет выяснение обстоятельств аварии.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде микроавтобус после ДТП врезался в остановку.

Видео: Госавтоинспекция Курганской области

 
Теги: дтп, жертвы, курганская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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