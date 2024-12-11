В Калининграде микроавтобус после ДТП врезался в остановку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел вечером 10 декабря на улице Горького. По предварительной информации, водитель Audi совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Citroen. В результате столкновения микроавтобус вылетел на остановку общественного транспорта.
Водитель Citroen скончался на месте от полученных травм. Также сообщается о двух пострадавших женщинах, ожидавших на остановке общественный транспорт. Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии фура попала в ДТП и усыпала дорогу десятками банок пива.
Видео: УМВД по Калининградской области
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