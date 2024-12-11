Водитель микроавтобуса скончался на месте от полученных травм.

В Калининграде микроавтобус после ДТП врезался в остановку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 10 декабря на улице Горького. По предварительной информации, водитель Audi совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Citroen. В результате столкновения микроавтобус вылетел на остановку общественного транспорта.

Водитель Citroen скончался на месте от полученных травм. Также сообщается о двух пострадавших женщинах, ожидавших на остановке общественный транспорт. Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии фура попала в ДТП и усыпала дорогу десятками банок пива.

Видео: УМВД по Калининградской области