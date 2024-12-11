В Башкирии фура попала в ДТП и усыпала дорогу десятками банок пива

Инцидент произошел на трассе M5.

На территории Башкирии во время ДТП из грузовика на трассу вывалились десятки банок с пивом. Соответствующей информацией через социальные сети поделились очевидцы. Известно, что инцидент зафиксирован на автомобильной дороге M5 "Уфа – Самара", на участке, расположенном около населенного пункта Кандры. Оперативники уточнили, что фура с алкогольными напитками врезалась в отбойник, а затем - сошла с пути. В момент аварии у транспортного средства открылся кузов и его содержимое вывалилось на проезжую часть. Местные жители заметили произошедшее и начали собирать жестяные банки.

Водителя грузовика зажало в результате ДТП в Волховском районе.

Фото и видео: Telegram / Вести