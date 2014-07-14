Водителя грузовика зажало в результате ДТП в Волховском районе

Спасателям пришлось высвобождать пострадавшего в ходе столкновения с автобусной остановкой.

Сегодня на автотрассе рядом с деревней Юхора Волховского района Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового авто марки "Скания". Водитель совершил наезд на автобусную остановку и из-за деформации передней части автомобиля оказался зажат в кабине, – сообщают в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона.

В результате столкновения с объектом грузовик серьезно пострадал: капот оказался сильно деформирован, лобовое стекло разбито, боковая дверь выгнута, что не позволило водителю покинуть салон авто. На помощь пострадавшему в ДТП мужчине выехали спасатели из поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Водителя грузовика деблокировали и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее мы рассказывали, что на автодороге "Антоши – Ропша" в аварии с такси пострадали 3 человека. Со слов водителя Isuzu, автомобиль такси двигался по встречной полосе с выключенными фарами.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области