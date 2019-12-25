Огонь могла вызвать пациентка с психиатрическим заболеванием.

В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице. Об этом рассказали представители пресс-службы Минздрава региона. Известно, что пламя распространилось по Центральной районной больнице в Шелопугинском районе в ночь на 3 августа. Огонь начал распространяться в одной из палат, находящейся на втором этаже госпиталя.

Пострадала одна женщина. Спасти не удалось. По предварительным данным, пациентка с психиатрическим заболеванием спровоцировала пожар. Инициирована служебная проверка. пресс-служба Минздрава по Забайкалью

В ГУ МЧС рассказали, что сотрудникам больницы удалось оперативно эвакуировать из помещения пациентов. В общей сложности на улицу было выведено 14 человек. На месте пожара позже экстренные службы обнаружили тело женщины 1959 года рождения. В ликвидации пламени было задействованы представители 40 ПСЧ села Шелопугино. Пламя затронуло территорию в 2 квадратных метра.

Пожар в Центральном районе тушили 12 спасателей.

Фото: Вконтакте/ГУ МЧС России по Забайкальскому краю