Пожар в Центральном районе тушили 12 спасателей

Огонь заметили на лестничной клетке жилого здания.

В понедельник, 2 августа, в 16:23 петербургское отделение МЧС получило сигнал о пожаре в Центральном районе на улице Пестеля, передает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что на лестничной площадке первого этажа в доме №13-15 горела обстановка на площади 5 "квадратов". Через 11 минут пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали, также неизвестна причина возгорания.

К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее мы писали, что пожар в Приморском районе удалось локализовать.

Фото: Piter.tv