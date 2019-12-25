Пожар в Центральном районе тушили 12 спасателей

В понедельник, 2 августа, в 16:23 петербургское отделение МЧС получило сигнал о пожаре в Центральном районе на улице Пестеля, передает пресс-служба ведомства.
Прибывшие на место пожарные уточнили, что на лестничной площадке первого этажа в доме №13-15 горела обстановка на площади 5 "квадратов". Через 11 минут пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали, также неизвестна причина возгорания.
К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
Ранее мы писали, что пожар в Приморском районе удалось локализовать.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все