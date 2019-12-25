В Забайкалье мать морила голодом дочь и не давала ей спать

Органы опеки изъяли 7-летнюю девочку у матери-алкоголички.

В Читинской области мать-пьяница измывалась над 7-летней дочерью.

Прокуратура Забайкальского края сообщает, что к ним с заявлением обратилась жительница села Домна Читинского района, что ее соседка избивает и измывается над своей дочерью. По данному заявлению была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что мать девочки с осени 2019 года и по сегодняшний день злоупотребляла алкоголем и вела аморальный образ жизни. Девочка оставалась часто на длительное время без присмотра и еды. Женщина "воспитывала" дочку за малейшие провинности ремнем, а ночами не давала ребенку спать.

По результатам проверки ребенка изъяли из семьи. На женщину собираются документы о лишении родительских прав. Также материалы проверки переданы в полицию, для возбуждения уголовного дела.

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Фото: Piter.TV