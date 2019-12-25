В Екатеринбурге опекуны полтора года измывались над приемным ребенком-инвалидом, а потом забили до смерти

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве приемного ребенка.

Следствие установило, что супруги оформили опеку над мальчиком 2011 года рождения в 2017 году. С февраля 2017 по июль 2018 года, опекуны систематически истязали ребенка-инвалида. По малозначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни ребенка избивали и наказывали. В один из июльских дней 2018 года ребенку была нанесена смертельная черепно-мозговая травма.

Уголовное дело на супруга выделено в отдельное делопроизводство. Расследование дела в отношении женщины 1975 года рождения по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего", "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" завершено.

В ходе следствия была проделана титаническая работа.

по делу допрошено порядка 40 свидетелей, проведён ряд судебных экспертиз (судебно-медицинские, психолого-психиатрические, биологические, молекулярно-генетические и т. д.), осуществлены осмотры места происшествия, предметов, документов, очные ставки. Следователем проанализированы причины и условия, способствовавшие данной ситуации, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения впредь подобных фактов. СУ СК РФ по Свердловской области

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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