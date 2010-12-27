В Забайкалье двое юношей убили и расчленили знакомого подростка

Убийц-расчленителей нашли и задержали.

В Забайкалье два 18-летних друга убили 17-летнего знакомого, а на следующий день приехали и расчленили топором тело.

Следственными органами по Забайкальскому краю предъявлено обвинение в убийстве, совершенное группой лиц, двум 18-летним жителям Агинского района. По версии следствия, 11 декабря в ходе ссоры два 18-летних парня избили 17-летнего знакомого. Затем они вывезли несовершенного в лес, где поочередно нанесли по телу подростка по несколько ударов ножом. От полученных ранений парень скончался.

На следующий день убийцы вернулись на место преступления, топором расчленили тело своей жертвы и разбросали останки в нескольких местах. 16 декабря следователи и полиция начали искать парня, после того как родственники обратились с заявлением о пропаже. В ходе доследственной проверки следователи заподозрили в исчезновении молодого человека криминальный след, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Вскоре следователями и оперативниками была установлена причастность задержанных к убийству.

По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они допрошены и полностью признались в совершении преступления. По местам жительства обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и образцы веществ, по которым назначены судебные генотипоскопические экспертизы. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

В ходе допроса убийцы показали, где спрятали останки тела.

Расследование уголовного дела продолжается.

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