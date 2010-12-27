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Мурманчанин убил жену в отеле Доминиканы и не пускал никого в номер
Сегодня, 12:36
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MShaffter

Мурманчанин убил жену в отеле Доминиканы и не пускал никого в номер

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Мужчина не впускал никого в номер и провел с телом жены 36 часов, пока по отелю не пошел запах.

В одном из отелей погибла российская туристка, в ее убийстве полиция подозревает гражданского мужа.

Издание Listín Diario сообщает, что в Доминиканском отеле Palladium на побережье было найдено тело российской туристки. Известно, что погибшая 47-летняя женщина со своим 55-летним гражданским мужем прибыли в Доминикану 22 ноября на месяц. Мужчина провел с телом жены около 36 часов и никого не пускал в номер. Когда по отелю начал распространяться зловонный запах, сотрудники отеля заподозрили неладное. Они улучили момент, когда мужчина вышел из номера, и обнаружили труп женщины.

Мужчина сказал, что, возможно у женщины был сердечный приступ, а он не заметил ее отсутствие. Но криминалисты обнаружили следы криминальной смерти россиянки.

Ранее: В Таиланде погиб россиянин после падения с 6 этажа

Фото: Listín Diario

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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