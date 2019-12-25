В Забайкалье двое вооруженных мужчин избили и ограбили пенсионерку

Они проникли в дом и забрали у женщины деньги и сигареты.

В Забайкалье двое ранее судимых мужчин ограбили и избили пенсионерку, сообщает zabnews.

Двое ранее судимых мужчин постучали в дом к 59-летней женщине, но та им не открыла. Тогда злоумышленники разбили окно и проникли в дом. Угрожая ружьем, они забрали у женщины 2 тысячи рублей и несколько блоков сигарет, после чего избили.

Сейчас преступники задержаны, им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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