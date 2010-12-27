В Забайкалье 7 человек погибли в ДТП

На трассе Чита-Забайкальск столкнулись микроавтобус и два грузовика.

Сегодня утром, 14 ноября, в Забайкалье в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками погибли 7 человек.

Около 9 утра по местному времени на 108 км ФАД А -350 Чита-Забайкальск произошло столкновение 3-х автомобилей грузовик HOWO, микроавтобус HYUNDAY-STAREX, грузовой автомобиль ЗИЛ-130. Региональное МЧС РФ сообщает, что в результате ДТП на месте аварии погибли 6 человек, еще один человек скончался в карете "скорой". Еще 2 человека получили травмы. Детей среди погибших нет.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса на скорости наехал на стоящий грузовик HOWO. От удара микроавтобус выбросило на встречную полосу движения, где в это время ехал ЗИЛ.

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Фото: МЧС РФ по Забайкальскому краю, ВК, Шок Новости