Уроженка Волхова сменила пол и стала Артуром

По словам сотрудников учреждения, программа несколько раз отказывалась вносить изменения в документ.

ЗАГС Волховского района Ленобласти 17 февраля впервые выдал дубликат свидетельства о рождении молодому человеку, который ранее 21 год был девушкой. Об этом сообщил ivbg.

Девушка родилась в Волхове, но живет в Петербурге, поэтому ей пришлось ехать в ЗАГС Волхова. Теперь уже молодого человека зовут Артур Сергеевич.

По словам сотрудников учреждения, программа несколько раз отказывалась вносить изменения в пол в свидетельстве о рождении.

Ранее две девушки из Петербурга сменили пол и поженились.

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