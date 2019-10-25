Петербургские врачи прибыли в республику по просьбе руководства Южной Осетии.

Во вторник, 3 ноября, в Южную Осетию прибыли врачи из Петербурга для оказания помощи республиканским медикам. Они прибыли по просьбе руководства республики.

Прибывшие специалисты из Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета начнут принимать больных с тяжелой формой коронавируса. Сообщается, что сейчас в отделениях российского мобильного медицинского госпиталя, который развернули в Южной Осетии, лечат 36 человек.

Ранее мы писали, что губернатора призвали закрыть торговые центры и ужесточить масочный режим.

Фото: Piter.TV