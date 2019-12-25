Губернатора призвали закрыть торговые центры и ужесточить масочный режим

С такой инициативой выступили оппозиционные депутаты Законодательного собрания.

Во вторник, 3 ноября, депутаты ЗакСа призвали губернатора Петербурга ввести некоторые коронавирусные ограничения. Об этом говорится в сообщении парламентариев.

Так, главу города просят ограничить по времени и числу посетителей крупных торговых центров, баров и ресторанов, а также ужесточить контроль масочного режима. Депутаты оппозиции уверены, что ситуация с коронавирусом близка к критической.

Даже теоретических возможностей постоянного наращивания коечного фонда, парка машин скорой помощи, количества медицинского персонала у города нет сообщают чиновники.

Также депутаты уверены, что необходимо вернуться к дистанционному обучению во всех образовательных учреждениях.

Ранее мы писали, что губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV