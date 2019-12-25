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Губернатора призвали закрыть торговые центры и ужесточить масочный режим
Сегодня, 15:55
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smirenny

Губернатора призвали закрыть торговые центры и ужесточить масочный режим

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С такой инициативой выступили оппозиционные депутаты Законодательного собрания.

Во вторник, 3 ноября, депутаты ЗакСа призвали губернатора Петербурга ввести некоторые коронавирусные ограничения. Об этом говорится в сообщении парламентариев.

Так, главу города просят ограничить по времени и числу посетителей крупных торговых центров, баров и ресторанов, а также ужесточить контроль масочного режима. Депутаты оппозиции уверены, что ситуация с коронавирусом близка к критической. 

Даже теоретических возможностей постоянного наращивания коечного фонда, парка машин скорой помощи, количества медицинского персонала у города нет

сообщают чиновники.

Также депутаты уверены, что необходимо вернуться к дистанционному обучению во всех образовательных учреждениях. 

Ранее мы писали, что губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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