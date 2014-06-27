В Южном Бутово электросамакатчик сбил ребенка

В Южном Бутово электросамакатчик сбил на дороге малолетнего ребенка. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы прокуратуры по российской столице. В настоящее время известно, что пятилетний малыш госпитализирован. ОТец пострадавшего заметил, что водитель транспортного средства сначала остановился, но затем через непродолжительное время принял решение скрыться с места ДТП. В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.
Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
пресс-служба прокуратуры Москвы
В Москве перед судом предстанут мошенники, обманувшие пенсионерку.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все