В Южном Бутово электросамакатчик сбил ребенка

В Москве разыскивается местный житель, который скрылся места аварии.

В Южном Бутово электросамакатчик сбил на дороге малолетнего ребенка. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы прокуратуры по российской столице. В настоящее время известно, что пятилетний малыш госпитализирован. ОТец пострадавшего заметил, что водитель транспортного средства сначала остановился, но затем через непродолжительное время принял решение скрыться с места ДТП. В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве перед судом предстанут мошенники, обманувшие пенсионерку.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы