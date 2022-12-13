В результате инцидента пострадали пассажиры скорой помощи.

В Южно-Сахалинске столкнулись машина скорой помощи и автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Инцидент произошел утром 19 марта на перекрестке проспекта Мира и улицы Пуркаева. Сообщается, водитель скорой перевозил медиков и пациента в больницу. Однако во время движения в машину врезался автобус. В ГИБДД отметили, что согласно правилам водитель автобуса должен был пропустить скорую с включенными маячком и сигналом.

В результате инцидента пострадали пассажиры скорой помощи. Сейчас их осматривают медики. Водитель автобуса никаких травм в ходе происшествия не получил.

Ранее мы сообщали, что в Москве столкнулись такси и карета скорой помощи.

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