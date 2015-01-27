По предварительным данным, водитель кроссовера не уступил дорогу машине скорой помощи.

В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сахалинской области.

Инцидент произошел в центре города. По предварительным данным, водитель кроссовера не уступил дорогу машине скорой помощи, которая перевозила пациента для госпитализации, в результате чего произошло столкновение. В настоящее время проводится проверка состояния здоровья пациента. Информация о других пострадавших не уточняется.

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Видео: Telegram / Дорожный Южный