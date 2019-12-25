В Южно-Сахалинске кондуктор высадила проспавшего остановку ребенка

Ребенок заблудился в незнакомом районе города.

На Сахалине кондуктор высадила маленького школьника в незнакомом месте.

Вопиющий случай произошел в Южно-Сахалинске. Ученик младших классов возвращался с тренировки на автобусе, уснул и проспал свою остановку. На конечной кондуктор высадила мальчика, так как разворот с пассажирами выполнять запрещено. После чего автобус отправился в обратный рейс, а ребенок остался один в незнакомом месте.

Мать мальчика забеспокоилась, когда ребенок не пришел вовремя домой. Телефон у школьника разрядился. Найти младшеклассника удалось только спустя несколько часов с помощью волонтеров.

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