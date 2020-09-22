Житель Воронежа едва не сжег годовалую дочь из-за ссоры с женой

Ребенок получил ожоги лица и тела.

В Воронеже из ревности мужчина едва не убил годовалую дочь.

Издание "LIFE" сообщает, что в Воронежской области глава семьи приревновал свою супругу в разгар празднования дня рождения. Он выскочил из дома, прихватив свою годовалую дочь. Мужчина посадил ребенка в машину и поджег.

Мать успела вытащить малышку из горящей машины, но та все равно получила ожоги лица и тела. Сам мужчина не пострадал и выбрался из машины самостоятельно.

Прокуратура Воронежской области прокомментировала данное чудовищное преступление. В отношении 35-летнего отца пострадавшего ребенка возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что после содеянного мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был найден и задержан правоохранителями.

Региональными следственными органами по Воронежской области в ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели и очевидцы.

Во взаимодействии с органами полиции выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. СУ СК РФ по Воронежской области

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Видео: Прокуратура Воронежской области