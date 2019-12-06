Петербуржцы заметили вырубку деревьев в Южно-Приморском парке

Горожане предположили, что РПЦ освобождает участок для строительства новой церкви

В пятницу, 29 мая, жители Красносельского района Петербурга заметили вырубку деревьев в Южно-Приморском парке. Как отметили местные жители в соцсетях, работы идут за забором, который огибает церковную территорию.

Петербуржцы с опаской предположили, что РПЦ освобождает участок для строительства новой церкви. В законности работ граждане усомнились и призвали писать властям, чтобы проверить у рабочих наличие порубочных билетов. Некоторые выдвинули версию, что порубочный билет у РПЦ есть, но остался аж с прошлого года, полученного для "благоустройства".

Вырубаются живые деревья, многолетние ивы.. По пням легко можно определить, что это далеко не санитарная рубка утративших жизнеспособность деревьев и кустарников ... местная жительница Ирина

Я позвонила в администрацию парка, они не в курсе, но якобы будут выяснять. местная жительница Оксана

Пока одни жители грустно вздыхали по потерянным деревьям, которых в районе не так уж много, некоторые выразили уверенность, что срубленные растения были гнилыми: "стоят на болотистой местности. По лесопарку таких много". Еще одни горожане заявили, что о вырубке нечего жалеть – участок облагородят.

Ранее мы писали, что в Ленобласти обнародуют сборник документов о зверствах нацистов.

Фото: Ирина Гарамова, Красивый Петербург / "ВКонтакте"