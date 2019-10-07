В Юнтоловском заказнике заметили краснокнижных гадюк

Змеи были малоподвижны и послушно разрешали себя фотографировать.

Днем 5 апреля жители Петербурга заметили в Юнтоловском заказнике компанию краснокнижных гадюк. В сети опубликованы фотографии с места событий.

По словам автора поста, из-за холода змеи были весьма неактивные. "Послушно разрешали себя фотографировать, и ни один фотограф не пострадал", - написал очевидец.

Стоит отметить, что гадюки занесены в Красную книгу города. Эти змеи неагрессивны. Они нападают лишь тогда, когда человек подходит слишком близко или наступает на них.

"Вот оно как! Я думал, самоизоляция для всех, а чешуйчатые на солнышке ползают!", - пошутил один из комментаторов.

Другая пользовательница интернета отметила, что на снимках взрослые особи серых гадюк. Она рассказала, что сама пыталась их сфотографировать, однако в теплое время они быстро уползают. Также женщина посоветовала держаться подальше от черных гадюк.

Ранее мы писали, что кошка загрызла змею у станции метро "Владимирская".

Фото, видео: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин