В Юнтоловском заказнике проснулись почуявшие тепло гадюки

Петербуржцам посоветовали быть осторожнее во время прогулок.

В Юнтоловском заказнике 9 марта проснулись гадюки. Змеи вышли из спячки, почувствовав тепло: в понедельник температура воздуха в городе составляла около +7 градусов. Фотографии пресмыкающихся опубликовали петербуржцы в соцсетях.

Автор фотографий призвал горожан быть осторожнее во время прогулок по заказнику с детьми и питомцами. Порой заметить змей в старой листве и среди веток может быть сложно.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря, в одном из которых порадовались за змей и призвали защищать краснокнижных животных Ленобласти, а в другом выразили готовность взяться за палку или камень при встрече с гадюками. Свои действия некоторые горожане объясняли тем, что змеи начали часто появляться в пограничных с Петербургом городах и поселках.

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Фото: Виталий Кондауров, Лахта Онлайн | Приморский район / "ВКонтакте"