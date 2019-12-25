В Юкках построят многопрофильный медицинский центр

Приоритетным направлением станет лечение онкологических заболеваний.

В пятницу, 17 апреля, комитет госстройнадзора Ленинградской области подписал разрешение на строительство многопрофильного медицинского центра в деревне Юкки Всеволожского района. Об этом сообщил Online47.

В качестве застройщика проекта выступает ООО "ММЦ СОГАЗ медицинские технологии". На территории здания по адресу Ленинградское шоссе, 81А будет находится многопрофильная клиника, онкологический центр, центр реабилитации, ядерной и спортивной медицины.

Наиболее значимым направлением в рамках станет борьба с онкологией. Так, каждый год 3500 пациентов смогут посетить 70 химиотерапевтических сеансов и полторы тысячи сеансов лучевой и комбинированной терапии.

Строительство центра начнется в ближайшее время.

Ранее мы рассказали о том, что центр Алмазова намерен построить научно-образовательный комплекс.

Фото: Госстройнадзор Ленинградской области