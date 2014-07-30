В Югре ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Требования вступят в силу с 11 октября.

В Югре (Ханты-Мансийском автономном округе) ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан. Об этом сообщается в постановлении регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что требования вступают в силу с 11 октября. Они затронут сотрудников сферы образования, коммунальных служб, медицинских и социальных работников, представителей сферы услуг и транспортного обслуживания, вахтовиков, правоохранительных органов и государственных служащих и чиновников, мигрантов и пенсионеров, которым более 60 лет.

Ввести в Югре с 11.10.2021 обязательную вакцинацию по эпидемическим показаниям против COVID-19 для контингентов риска. пресс-служба оперштаба по ХМАО

Также требование по обязательной вакцинации коснется пациентов с хроническими заболеваниями, призывников и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания. С 1 ноября от работы будут отстранять граждан, не имеющих ни одной вакцинации от коронавируса, а с 1 декабря - законченного курса вакцинации.

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