Власти региона рассказали о новых ограничениях.

В Ростовской области переведут 30% работников на дистанционную работу из-за коронавируса. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе губернатора региона. Новые ограничения должны сдержать всплеск новой волны ковида. Они вступят в законную силу с 4 октября.

В соответствии с изменениями, работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, в том числе в возрасте 65 лет и старше, а также сотрудников с хроническими заболеваниями. пресс-служба правительства области

Также региональные медицинские организации приостанавливают проведение профилактических осмотров пациентов и диспансеризации взрослых граждан. Исключением стали те, что хочет пройти углубленную диспансеризацию после заражения коронавирусом, для детей, а также проведение вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок.

Власти региона приостановили работу танцевальных залов и других культурных площадок, общепита. Заполняемость зала не должна превышать 50% при максимальном заполнении до 500 человек. До 1 ноября временно приостанавливается работа с детьми до 18 лет в учреждениях дополнительного образования.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.

Фото: Piter.tv