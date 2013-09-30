Постановление подписано главным санитарным врачом региона.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора. Постановление подписано главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловских.

Обеспечить с 05.10.2021 года проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте от 18 лет и старше, выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Свердловской области. постановление Козхловских

В документе указывается, что требования по обязательной вакцинации будут распространяться на сотрудников общепита, государственных и муниципальных учреждений, образования. Первый компонент необходимо получить до 1 ноября, а второй - до 1 декабря. Те работники, которые не поставят ни одной прививки, будут отстранены от выполнения рабочих обязанностей.

Минздрав Украины допустил введение обязательной вакцинации.

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