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В Югре полицейские потушили загоревшийся автомобиль

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В результате происшествия никто не пострадал.

В Югре полицейские потушили загоревшийся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

К инспекторам ДПС обратилась девушка, которая сообщила, что в одной из припаркованных машин идет дым. Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть, затем с помощью огнетушителя приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что в салоне автомобиля находились канистры, которые могли взорваться от высокой температуры. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемую в использовании рабского труда.

Видео: УМВД по ХМАО-Югра

Теги: автомобиль, пожар, полицейские, ханты мансийский автономный округ, югра
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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