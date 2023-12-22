В результате происшествия никто не пострадал.

В Югре полицейские потушили загоревшийся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

К инспекторам ДПС обратилась девушка, которая сообщила, что в одной из припаркованных машин идет дым. Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть, затем с помощью огнетушителя приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что в салоне автомобиля находились канистры, которые могли взорваться от высокой температуры. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемую в использовании рабского труда.

Видео: УМВД по ХМАО-Югра