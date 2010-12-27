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В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Сегодня, 14:18
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MShaffter

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

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Среднемесячный доход превысил прожиточный минимум на 14 рублей 48 копеек.

В Нижневартовске многодетной семье отказали в выплате пособия из-за 14 рублей "лишнего" дохода.

В социальной сети ВКонтакте женщина рассказала, что многодетной семье с 3 детьми было отказано в выплате пособия. В прилагающемся документе разъяснено, что прожиточный минимум в крае составляет 15 тысяч 793 рубля 80 копеек. Среднедушевой месячный доход составляет 15 тысяч 808 рублей 28 копеек. Это на 14 рублей 48 копеек больше.

В центре социальных выплат города Нижневартовска сообщили, что решение вынесено без нарушений. 

Сегодня ранее: Во Владивостоке мать выбросила новорожденного с 8 этажа.

Фото: Инцидент.Нижневартовск

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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