Во Владивостоке мать выбросила новорожденного ребенка с 8 этажа

Женщину задержали и выясняют мотивы чудовищного преступления.

Во Владивостоке мать сбросила своего новорожденного ребенка с 8 этажа.

Сегодня утром, 22 ноября, возле дома на улице Часовитина было найдено тело новорожденного ребенка с характерными признаками при падении с высоты. Вскоре была найдена 37-летняя мать, которая сбросила ребенка с 8 этажа. Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По версии следствия, утром 22 ноября 2019 года подозреваемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался. СУ СК РФ по Приморскому краю

В настоящий момент ведутся необходимые следственные действия. Выясняются обстоятельства и мотивы совершенного преступления По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.

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