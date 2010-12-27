В Дагестане мать утопила свою 6-летнюю дочь в реке

Женщина не хотела заниматься воспитанием дочери и убила ее, утопив в местной реке.

В Дагестане под суд пойдет 27-летняя женщина за убийство своей дочери.

СУ СК РФ по Республике Дагестан сообщает, что мать из села Чонтаул Кизилюртовского района республики не желала заниматься воспитанием своей дочери 2012 года рождения, и у нее возник замысел убить собственного ребенка. По версии следствия, 6 сентября 2018 года женщина взяла свою дочь на реку. Убедившись, что рядом никого нет, она завела ребенка в воду и удерживала под водой, пока та не перестала подавать признаков жизни.

Обвиняемая оставила тело ребенка в воде, а сама ушла с места преступления. Тело малышки было найдено через 3 дня, 9 сентября. В ходе расследования смерти ребенка было установлено, что ребенка утопила мать. На данный момент расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:pixabay.com, СУ СК РФ по Республике Дагестан