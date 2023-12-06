В Югре будут судить обвиняемых в краже химреагента в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года злоумышленники совершили девять фактов нитрата кальция. Объем ущерба составил 215 тонн на сумму свыше 5 млн рублей. Полицейские задержали семерых обвиняемых. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее мы сообщали, что в Бурятии отец и сын предстанут перед судом за незаконный оборот спирта.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все