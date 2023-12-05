В Бурятии отец и сын предстанут перед судом за незаконный оборот спирта

В ходе обысков полицейские изъяли 870 бутылок водки объемом 435 литров и около 543 литров спирта.

В Бурятии отец и сын предстанут перед судом за незаконный оборот безакцизной водки и спирта. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в период с августа 2021-го по март 2023 года родственники занимались сбытом нелегальной алкогольной продукции в Улан-Удэ и продавали его жителям Заиграевского район. Их деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК регионального МВД. В ходе обысков полицейские изъяли 870 бутылок водки объемом 435 литров и около 543 литров спирта. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА