В Белгородской области задержали четверых мужчин за кражи в зоне с режимом ЧС

В МВД раскрыли ОПГ, работавшую в селе Журавлевка.

Сотрудники российских правоохранительных органов, силовой поддержке СОБР и ФСБ задержали в Белгородской области трех граждан из региона, а также одного иностранного гражданина из страны ближнего зарубежья. Мужчины подозреваются в серии краж транспортных средств, бытовой техники и других ценных вещей с территории приграничной зоны, на которой введен режим ЧС. Дополнительно один из фигурантов расследования имел у себя гранату. По факту инцидента ведутся уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ, части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о краже и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Задержана группа лиц, в состав которой входили трое жителей региона в возрасте 28, 35 и 41 года и 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. <...> Злоумышленники в период с августа по октябрь 2023 года орудовали на территории села Журавлевка. пресс-служба МВД РФ

В Оренбургской области задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве.

Фото и видео: МВД Медиа