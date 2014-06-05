В Оренбургской области задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве

Причиненный злоумышленниками ущерб превысил 400 тысяч рублей.

В Оренбургской области задержали подозреваемых в серийном интернет-мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии следствия, злоумышленники использовали две криминальные схемы. Первая была основана на приобретении в теневом сегменте интернета данных взломанных страниц в социальных сетях, чтобы от имени чужих аккаунтов рассылать знакомым просьбы одолжить деньги. Вторая схема заключалась в обмане подписчиков телеграм-каналов, созданных в поддержку спецоперации, чтобы убедить пользователей переводить средства якобы на приобретение тепловизоров и квадрокоптеров для военнослужащих.

Причиненный злоумышленниками ущерб превысил 400 тысяч рублей. Следователями различных территориальных органов МВД России возбуждены уголовные дела. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА