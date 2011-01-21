В ходе досмотра у него изъяли 95 свертков, предназначенных для сбыта.

Жителя Красноярска будут судить за покушение на сбыт героина. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 41-летний задержанный был участником преступной группы, которая специализировалась на реализации наркотиков через условные тайники-закладки. Мужчину задержали при очередной раскладке запрещенных веществ на территории Ленинского района. В ходе досмотра у него изъяли 95 свертков, предназначенных для сбыта. По результатам экспертизы выяснилось, что в свертках был героин.

Следователями СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" было возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА