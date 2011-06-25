СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области

Установлены лица, причастные к совершению преступления.

Похитители девочки из Калужской области оставили ее на улице на территории тульской деревни в Белевском районе после того, как узнали о широком общественном резонансе и огласке преступления. Соответствующей информацией с подробностями о криминальном эпизоде с журналистами поделились сотрудники Следственного комитета страны. В настоящее время в надзорном ведомстве установили, что фигурантами уголовного дела стала одна местная жительница, ее бывший муж и их общий сын. В злодеянии также принимал участие и действующий супруг женщины. Члены банды забрали ребенка себе в тот момент, когда девочка вышла из школьного автобуса. Далее они посадили несовершеннолетнюю ученицу в автомобиль и отвезли к себе домой.

Известно, что за освобождение восьмилетней девочки злоумышленники требовали у матери ребенка выкуп в размере полутора миллиона рублей в криптовалюте. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что полицейские оперативно установили местонахождение пропавшей. Ранее в поисках школьницы принимали участие следователи и отряд "Лиза Алерт". Как сообщали в МВД, похитители требовали выкуп у ее матери в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

СК попросит суд арестовать обвиняемого в изнасиловании девочки на севере Москвы.

Фото и видео: Следственный комитет России