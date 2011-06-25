СК попросит суд арестовать обвиняемого в изнасиловании девочки на севере Москвы

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение.

Следственный комитет РФ попросит суд арестовать обвиняемого в изнасиловании девочки на севере Москвы. Об этом заявила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с 2021-го по 2022 года 54-летний мужчина совершал различные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Он снимал комнату в квартире на территории Головинского района. Пострадавшая является дочерью владелицы квартиры. Также сообщается, что мать ребенка систематически употребляла алкоголь.

После обращения пострадавшей к психологу информация об инциденте была предоставлена СК. Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение. В СК ходатайствуют перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержан несовершеннолетний фигурант дела об избиении прохожих.

Видео: Telegram / Столичный СК