В ЮАР родился котенок с двумя мордочками

Котенку завели страничку в соцсетях, где у него растет количество поклонников.

В ЮАР у обычной кошки родился необычный котенок с двумя полноценными мордочками.

Хозяин кошки отдал необычного новорожденного женщине-волонтеру, которая выхаживает котенка. Женщина завела для котенка страничку в социальных сетях, где выкладывает фото и видео котенка с двумя мордочками, а также делится его успехами. Котенок с виду совсем обычный, только голова чуть больше обычного. А на голове две полноценные мордочки, 4 глазика, два носика и два ротика.

Малыш развивается нормально, как и все его сверстники. Любит тепло, уют и ласку. Как и все котята пищит, когда что-то не нравится и мурлыкает, когда ему хорошо. Назвали котенка Бетти Би.

У Бетти Би много подписчиков и поклонников. Люди желают счастья и здоровья этому необычному котенку.

Недавно Piter.TV сообщал о необычном поросенке, который родился в Китае. У него 8 конечностей и два пятачка.

Видео и фото: Facebook/Bettie Bee