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В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть и цех завода
Сегодня, 11:07
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В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть и цех завода

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ВСУ выпустили пять снарядов по территории ДНР.

В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть и цех машиностроительного завода. Об этом рассказали утром 21 ноября представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Напомним, что данный населенный пункт находится под управлением самопровозглашенной Донецкой народной республики. Известно, что силы Украинских вооруженных сил выпустили по территории пять боевых снарядов с калибром 122-мм.

По предварительным данным, имеются повреждения здания пожарной части и цеха Ясиноватского машиностроительного завода.

пресс-служба СЦКК

Напомним, что с лета 2020 года на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия между Украиной и ЛНР с ДНР. Требования включают в себя полный отказ от ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и около данных территорий, а также запрет на проведение разведывательных и наступательных операций, диверсий.

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Фото: Военкор Медведев, "Русская весна"

Теги: всу, донбасс, обстрел, ясиноватая
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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