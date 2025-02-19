В Ярославской области предметом преступного посягательства стало молоко

Российские правоохранительные органы на территории Ярославской области задержали группу предприимчивых граждан, которые сделали предметом преступного посягательства молоко. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что подозреваемые в настоящее время задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Полицейские установили, что во время транспортировки крупной партии сырого молока злоумышленники слили из автоцистерны часть продукции.
Чтобы скрыть хищение, заполнили емкость водой и специальной сывороткой. Добытое незаконным путем молоко реализовали, деньги разделили между собой.
пресс-служба МВД РФ
В ходе обысков оперативники изъяли у фигурантов расследования молоковоз, шланги для перекачки молока, счетчики, анализатор качества товара, видеорегистраторы. Ведется уголовное дело по статьям 158 УК РФ. Злоумышленникам избраны различные меры пресечения.
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Фото и видео: МВД Медиа
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