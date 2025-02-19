В Ярославской области предметом преступного посягательства стало молоко

Полиция раскрыла кражу продукции, перевозимой для продажи.

Российские правоохранительные органы на территории Ярославской области задержали группу предприимчивых граждан, которые сделали предметом преступного посягательства молоко. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что подозреваемые в настоящее время задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Полицейские установили, что во время транспортировки крупной партии сырого молока злоумышленники слили из автоцистерны часть продукции.

Чтобы скрыть хищение, заполнили емкость водой и специальной сывороткой. Добытое незаконным путем молоко реализовали, деньги разделили между собой. пресс-служба МВД РФ

В ходе обысков оперативники изъяли у фигурантов расследования молоковоз, шланги для перекачки молока, счетчики, анализатор качества товара, видеорегистраторы. Ведется уголовное дело по статьям 158 УК РФ. Злоумышленникам избраны различные меры пресечения.

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Фото и видео: МВД Медиа