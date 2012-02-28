В тушении огня участвуют порядка 30 специалистов и девять единиц техники.

В Ярославской области ликвидируют пожар в ангаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 4 сентября в городе Ростове. Поступило сообщение о возгорании на складе с металлическими запчастями. Площадь огня составила 960 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня участвуют порядка 30 специалистов и девять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов.

Видео: МЧС России