В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов

Российские пиротехники из экстренного ведомства страны ликвидировали авиационную бомбу с общей массой в 100 килограммов. Задача выполнена на территории Калининградской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС в социальных сетях.
Разминировали. Накануне в лесу вблизи посёлка Поваровка взрывоопасный предмет обнаружил мужчина. Специалисты Невского спасательного центра вывезли и уничтожили на полигоне фугасную авиабомбу.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
В профильном ведомстве уточнили, что с начала 2024года в данном субъекте страны обнаружено и вывезено для уничтожения 113 авиабомб.
В Невском районе Петербурга горел электросамокат.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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