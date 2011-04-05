В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов

Эксперты ГУ МЧС сообщили о работе пиротехников в регионе.

Российские пиротехники из экстренного ведомства страны ликвидировали авиационную бомбу с общей массой в 100 килограммов. Задача выполнена на территории Калининградской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС в социальных сетях.

Разминировали. Накануне в лесу вблизи посёлка Поваровка взрывоопасный предмет обнаружил мужчина. Специалисты Невского спасательного центра вывезли и уничтожили на полигоне фугасную авиабомбу. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В профильном ведомстве уточнили, что с начала 2024года в данном субъекте страны обнаружено и вывезено для уничтожения 113 авиабомб.

В Невском районе Петербурга горел электросамокат.

Фото и видео: ГУ МЧС России