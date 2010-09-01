Госпитализированы 12 школьников и шофер.

В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП. Об этом рассказали правоохранительные региональные органы. Предположительно, причиной автомобильной аварии стало то, что у ехавшего впереди грузовика отцепился прицеп. Из-за этого по трассе рассыпались бревна. Пострадали 12 несовершеннолетних пассажиров и водитель автобуса. Школьники до госпитализации направлялись на соревнования. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.

В ГИБДД уточнили, что ДТП зафиксировано в 05.50 утра по московскому времен на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе области. КАМАЗ вез бревна из леса, которые попали под колеса автобуса марки Mercedes. Все пострадавшие дети - 2012 года рождения. Их состояние будет уточнено после осмотра врачей.

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Фото и видео: Вконтакте / Pravda.Ru

