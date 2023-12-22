В тушении огня участвовали более 30 специалистов и 11 единиц техники.

В Ярославской области загорелся склад гончарной продукции. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 11 января в городе Гаврилов-Яме. Поступило сообщение о возгорании кровли склада гончарной продукции. Площадь огня составила 3 900 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. В тушении огня участвовали более 30 специалистов и 11 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что во Владимирской области загорелся склад.

Видео: МЧС России