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Во Владимирской области загорелся склад

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К тушению пожара привлекли 38 человек личного состава и 12 единиц техники.

Во Владимирской области загорелся склад на территории швейной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 9 января в поселке Муромцево. Площадь огня составила 1300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 38 человек личного состава и 12 единиц техники. Спустя время огонь был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Чите произошел пожар на крыше многоэтажки.

Видео: МЧС России

Теги: владимирская область, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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