Во Владимирской области загорелся склад на территории швейной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел утром 9 января в поселке Муромцево. Площадь огня составила 1300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 38 человек личного состава и 12 единиц техники. Спустя время огонь был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Чите произошел пожар на крыше многоэтажки.
Видео: МЧС России
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