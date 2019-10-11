  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:41
120
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе

0 0

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В Ярославле предварительно три человека пострадали при пожаре на складе с картоном. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Инцидент произошел утром 29 ноября. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в больницу имени Соловьева.

На месте работали 68 специалистов и 23 единицы техники. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Спустя некоторое время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что СК завел дело после пожара в доме на Кубани.

Видео: МЧС России

Теги: пожар, пострадавшие, склад, ярославль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии