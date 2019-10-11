В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе

В Ярославле предварительно три человека пострадали при пожаре на складе с картоном. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Инцидент произошел утром 29 ноября. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в больницу имени Соловьева.
На месте работали 68 специалистов и 23 единицы техники. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Спустя некоторое время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что СК завел дело после пожара в доме на Кубани.
Видео: МЧС России
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