В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В Ярославле предварительно три человека пострадали при пожаре на складе с картоном. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Инцидент произошел утром 29 ноября. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в больницу имени Соловьева.

На месте работали 68 специалистов и 23 единицы техники. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Спустя некоторое время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что СК завел дело после пожара в доме на Кубани.

Видео: МЧС России