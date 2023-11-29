СК завел дело после пожара в доме на Кубани

В результате пожара погибла семья из шести человек, включая четверых детей.

Следователи завели дело после пожара в доме на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября в поселке Высокий Краснодарского края. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. В результате пожара погибла семья из шести человек, включая четверых детей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Устанавливаются точная причина и очаг возгорания.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре полицейские изъяли свыше 420 тысяч пачек сомнительных сигарет.

Видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю